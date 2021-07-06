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06.07.2021 13:36
Рубрика: Общество

В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Текст: Тимофей Борисов

На Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России заработал номер "горячей линии" для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в связи с крушением Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Суров/ТАСС
На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26

Номер "горячей линии": 8-800-775-1717

Кроме этого, руководством ведомства принято решение направить психологов на место ЧП. Сейчас шесть психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России рейсовым самолетом собираются вылететь на Камчатку из Москвы.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Авиакатастрофы

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