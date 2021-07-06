В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

На Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России заработал номер "горячей линии" для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в связи с крушением Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Номер "горячей линии": 8-800-775-1717

Кроме этого, руководством ведомства принято решение направить психологов на место ЧП. Сейчас шесть психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России рейсовым самолетом собираются вылететь на Камчатку из Москвы.