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Рубрика: Власть

Дальняя авиация ВКС России поднята по тревоге в ходе учений

Подразделения Дальней авиации ВКС РФ, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: YouTube
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"В ходе летно-тактических учений экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах", - со ссылкой на военное ведомство пишет ТАСС.

В учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты- заправщики Ил-78. Завершатся учения девятого июля.

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