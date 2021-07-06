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06.07.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вдовы самарского банкира

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Самарский СК продолжает расследовать уголовное дело об убийстве вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Задержанному подозреваемому мужчине, который ранее состоял в отношениях с убитой, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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Ранее сообщалось, что тело молодой женщины обнаружили 3 июля 2021 года в 10 часов в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой в Ленинском районе Самары. Предположительно, она умерла от травмы головы, нанесенной твердым тупым предметом.

Напомним, в июле 2017 году суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа Дмитрия Пузикова, топ-менеджера Россельхозбанка, и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, супруга она отравила во время семейного ужина на даче редким ядом таллием.

Но уже в октябре приговор был отменен в апелляции. Пузикову тогда полностью оправдали. Более того, она получила статус потерпевшей по делу об убийстве супруга. Суд удовлетворил ее иск к Минфину РФ и обязал выплатить Пузиковой 1,75 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда из-за преследования по уголовному делу.

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