В Новосибирске три газозаправочных станции наказали за нарушения

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес решения по поступившим протоколам об административных нарушениях на трех газозаправочных станциях. Масштабные проверки АЗГС начались после пожара и взрывов, произошедших 14 июня на газозаправочной станции по Гусинобродскому шоссе.

Решением суда работа двух автозаправочных газовых станций была приостановлена на 90 суток. Речь идет об объектах ООО "СИБГАЗ" на улице Большевистская, 289 и на Гусинобродском шоссе, 100. Также ООО "СибАвтоГаз" оштрафовано на 100 тысяч рублей из-за нарушений на станции по улице Никита, 164. Во всех трех случаях речь идет о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как ранее сообщили в прокуратуре Новосибирской области, проверки соблюдения законодательства о промышленной и пожарной безопасности прошли на всех 39 АЗГС, расположенных в региональном центре и городе Обь. При этом было выявлено около 280 нарушений пунктов закона.

- Установлены факты эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии, - пояснили в прокуратуре. - Также отмечено использование не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования, несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений. Зафиксированы невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты.

Проверки проводились при участии специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и областного ГУ МЧС. В адрес руководства организаций, эксплуатирующих газозаправочные станции, внесено 21 прокурорское представление.