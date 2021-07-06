Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы

Около 140 россиян, у которых ранее ПЦР-тестирование выявило наличие коронавирусной инфекции, при повторной сдаче анализа оказались здоровы, и сейчас все ограничения с них сняты.

О том, что туристам разрешили покидать отель, сообщила на своей странице в Instagram ухтинка Екатерина Тюленева. В общей сложности женщина вместе со своей дочкой провела в условиях обсерватора почти неделю. При этом, по словам Екатерины, изначально готовые тесты в отеле потеряли, а нашли только после того как туристы возмутились. Женщина утверждает, что отрицательными оказались все тесты, которые сдавали российские туристы

Правда, как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Гаване Нану Мгелазде, у 52 человек коронавирусная инфекция подтвердилась при повторном тестировании.

Напомним, на самоизоляцию по прилету на Кубу были направлены около двухсот российских туристов. И хотя три четверти из них сейчас могут покидать отель, туристы расстроены. У многих из них время отдыха уже подходит к концу.