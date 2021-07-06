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Рубрика: Происшествия

Движение по трассе Джубга-Сочи восстановили после схода селя

После схода селя в Туапсинском районе на участке федеральной трассы Джубга-Сочи оперативным службам удалось восстановить движение. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД России.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Дорогу для движения транспорта в обоих направлениях открыли в 03:10 по местному времени. На месте находятся дополнительные наряды ДПС, которые оказывают помочь автомобилистам, пишет ТАСС.

Напомним, инцидент произошел рядом с поселком Гизель-Дере. Сель протянулась на 40 метров в длину и два метра - в высоту. Пострадавший участок трассы был оперативно перекрыт для движения.

В Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на вторник, шестое июля, в районе поселка Джубга выпало порядка 170 миллиметров осадков. Вода подтопила 150 придомовых территорий, порядка 90 человек были эвакуированы. Непогода и сходы селей ранее стали причиной закрытия ряда участков на федеральной трассе региона.

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