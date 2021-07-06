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06.07.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

Федеральную трассу Джубга - Сочи перекрыли из-за затопления

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Туапсинском районе Кубани в районе поселка Лермонтово перекрыта федеральная трасса Джубга - Сочи из-за затопления. На участке дороги протяженностью в километр уровень воды поднялся уже выше метра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Это произошло из-за паводка на реке Шапсухо.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как ранее уже писала "РГ", из-за сошедшего селя ночью было перекрыто движение на трассе А-147 "Джубга-Сочи", но затем его удалось возобновить. Теперь из-за не прекращавшегося всю ночь ливня дорогу на Сочи вновь затопило.

По данным краевого управления МЧС, на восемь утра шестого июля на Черноморском побережье подтопило 760 домовладений в семи населенных пунктах: Молдовановке (30 домов), Дефановке (90 домов), селе Горском и на хуторе Полковничьем (50 домов), Джубге (340 домов и прилегающей к ним территории), Лермонтово и Тенгинке (250 домов).

Сейчас в Туапсинском районе Кубани введен режим ЧС. Сотрудники местной администрации обходят пострадавшие от затоплений дома и учреждения, информация об их количестве постоянно уточняется.

В районе Лермонтово ведутся работы по восстановлению движения на трассе, которую затопило. По сообщению экстренных служб, в ликвидации последствий удара стихии задействованы все силы МЧС России по Краснодарскому краю, а также ГО и ЧС местных администраций.

"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений, - написал в своем официальном блоге в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города. К сожалению, вода зашла в дома. По информации, 136 человек были эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека. Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать работать до полного устранения последствий подтоплений. Будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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