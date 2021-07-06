В пяти районах Кубани из-за паводков введен режим ЧС

Всю минувшую ночь на части территории Краснодарского края наблюдался сильнейший ливень. В результате, по информации пресс-службы ведомства спасателей, были подтоплены 290 жилых домов, более 500 приусадебных участков и один социально-значимый объект. В пяти муниципальных районах Кубани введен режим ЧС.

Сообщается, что с учетом прогноза, наиболее подверженные влиянию циклона районы, направлены силы и средства ГУ МЧС России по краю. Это позволило своевременно провести эвакуацию населения из подтопленных жилых домов и приступить к ликвидации последствий.

На данный момент в семи населенных пунктах региона остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков (Наиболее сложная ситуация сложилась в Славянском и Туапсинском районах). В ночь с понедельника на вторник была проведена эвакуация 136 человек, причем из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека.

ГУ МЧС России по краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Напомним, движение закрытой накануне после схода селя по федеральной автодороге А-147 "Джубга-Сочи" уже возобновлено.

Для возможного реагирования в готовность приведены силы и средства Южного федерального округа, подразделения центрального подчинения - Ногинский спасательный центр, Центр "Лидер", а также авиация МЧС России.