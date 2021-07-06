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6 июля 2021 г. 09:26
Общество
Текст: Роман Мерзляков

На Дону нашли массовое захоронение жертв фашизма

Поисковики обнаружили в городе Сальске Ростовской области захоронение зверски убитых мирных жителей, рассказали в правительстве региона.

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Уже найдены останки более 30 человек со следами переломов и огнестрельных ранений. Среди погибших есть дети.

Ранее областное управление ФСБ рассекретило материалы, свидетельствующие об убийствах в этом месте гитлеровскими карателями советских граждан. Акт о злодеяниях гитлеровцев в Сальске специальная комиссия составила вскоре после освобождения города. Сальск находился под оккупантами с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года.

Расстрелы проходили в карьерах кирпичного завода №1. Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко более 100 человек. Здесь их убивали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных телами расстрелянных, насчитывается до 30. Схему завода с указанием мест захоронений составили на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году, она тоже рассекречена сейчас.

Кроме карьеров у кирпичного завода, трупы расстрелянных были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе "Веселый". Всего в Сальске было расстреляно свыше 3 тысяч человек.

Казнями советских граждан занималась гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД, прибывшая в город в августе 1942 года. Она была подразделением айнзатцгруппы D, действовавшей в Крыму и на Северном Кавказе.

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