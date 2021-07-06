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06.07.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

Под Туапсе при наводнении погибли пять человек, в том числе дети

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани в Туапсинском районе во время сильнейшего ливня и последовавших за ним схода селя и паводка погибло, по предварительным данным, пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, один человек погиб в селе Горском. Это 71-летний мужчина, у которого была четвертая стадия онкологического заболевания. Из-за тяжелого состояния здоровья он не мог самостоятельно передвигаться. Когда в дом неожиданно хлынула вода, жена мужчины успела подняться на верхний этаж, а он - нет. Спасти его у родственников не получилось.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Федеральную трассу Джубга - Сочи перекрыли из-за затопления

"Два человека - мать с ребенком - погибли, а мужчина (их отец и муж) получил травмы на автотрассе в районе села Дефановка, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Семья из трех человек ехала на автомобиле, но, когда пошел сильнейший ливень, из-за которого не было видно дороги, они решили остановиться на обочине и переждать. Однако спустя некоторое время хлынувший мощный поток снес машину в глубокую канаву, заполненную водой. В результате находившаяся в машине 37-летняя женщина и ее 14-летний ребенок погибли. Мужчина, ехавший с ними (их отец и муж), с обморожением из-за длительного нахождения в холодной воде был доставлен в больницу".

Также известно о еще двух предполагаемых погибших, сообщили в прокуратуре, - мужчине и ребенке. По предварительной информации, они ехали на лесовозе, когда начался ливень. При неустановленных обстоятельствах они погибли. По последним данным, тело погибшего ребенка обнаружено, его личность устанавливается.

Прокуратура края организовала проверку по факту гибели людей во время удара стихии. Известно также, что на место ЧП вылетел и. о. прокурора края Павел Гвоздев.

Как ранее уже писала "РГ", всю минувшую ночь на части территории Краснодарского края наблюдался сильнейший ливень. В пяти муниципальных районах Кубани введен режим ЧС. В Туапсинском районе Кубани в районе поселка Лермонтово перекрыта федеральная трасса Джубга - Сочи из-за затопления. Там на участке дороги протяженностью в километр уровень воды поднялся уже выше метра. По данным краевого управления МЧС, на восемь утра шестого июля на Черноморском побережье подтопило 760 домовладений в семи населенных пунктах: Молдовановке (30 домов), Дефановке (90 домов), селе Горском и на хуторе Полковничьем (50 домов), Джубге (340 домов и прилегающей к ним территории), Лермонтово и Тенгинке (250 домов).

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