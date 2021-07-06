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06.07.2021 16:01
Рубрика: Происшествия

В Крыму сотрудника МКУ заподозрили в халатности после гибели ребенка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении инженера по строительному контролю многофункционального казенного учреждения "Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений города Джанкоя". Он подозревается в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю
В Крыму упавшими футбольными воротами убило ребенка

Следователи установили, что Джанкойская районная администрация заключила с фирмой муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории на улице Нестерова и Восточной. Подрядчик обустроил спортплощадку возле дома № 25 на улице Нестерова, где были установлены кустарно изготовленные металлические ворота для мини-футбола.

Ответственный за контроль над работами инженер принял их, притом что знал: ворота не зафиксированы должным образом и как спортинвентарь не прошли добровольной сертификации. Не было и документации, которая бы подтвердила их безопасность для здоровья детей, как-то: сертификат качества, декларация соответствия или техпаспорт.

В результате 18 июня незакрепленная конструкция упала на 11-летнего мальчика. Получив черепно-мозговую травму, ребенок скончался на месте.

Старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк сообщила, что в связи с выявленными нарушениями требований безопасности при содержании и эксплуатации оборудования спортплощадки надзорное ведомство внесло предписание по адресу главы местной администрации. Сейчас оно на рассмотрении.

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