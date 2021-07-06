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06.07.2021 17:52
Рубрика: Происшествия

В Крыму затопило поля лаванды и клубники

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В числе агропредприятий, пострадавших от паводка в Крыму оказались угодья крупнейшего производителя клубники на полуострове и одного из хозяйств, специализирующихся на выращивании лаванды. Стихия нанесла убытки садоводам, производителям овощей и зерновых. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на своей странице в Facebook.

В Крыму остановили уборочную кампанию из-за ливней и подтопления полей

"Наибольшая сумма ущерба отмечается в Бахчисарайском районе - 26 миллионов рублей, в регионе пострадало 17,5 гектаров, - сообщил Рюмшин. - На ООО "Сладкая клубника", где выращивается земляника садовая, подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 16,6 миллионов рублей. На территории ООО "Фанелс ТТ" подтоплено 6 гектаров молодых садов яблони, из них 0,5 гектара погибло, при этом ущерб составил 2,8 миллионов рублей".

Еще один производитель клубники - фермерское хозяйство "Маляр" потеряло 1,5 гектара посадки ягоды и 1,6 миллионов рублей. На площади 1 гектара погибли посадки ООО "Лаванда". Ущерб предварительно оценен в 5 миллионов рублей.

В Раздольненском районе Крыма стихия уничтожила 150 гектаров ячменя и пшеницы, а пострадали от ливней 15 тысяч гектаров. Ущерб оценен в 2,9 миллиона рублей. На Керченском полуострове в Ленинском районе ущерб оценен в 1,1 миллион рублей. Пострадали 97 гектаров. На севере полуострова в Джанкойском районе на 200 гектарах пострадали более трети полей, занятых овощами и зерновыми культурами. Здесь урожай полностью погиб на 98 гектарах. В центре Крыма - в Красногвардейском районе урожай погиб на 7 гектарах, еще 53 пострадали.

Информация о гибели урожая и понесенных убытках обобщается. Аграрии могут рассчитывать на частичную компенсацию потерь из бюджета. Накануне на всей территории полуострова из-за подтоплений и продолжающихся ливней была приостановлена уборочная кампания. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, метеопрогноз остается не благоприятным.

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