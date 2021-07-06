В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о том, что 6-7 июля на полуострове ожидаются сильные ливни и шквальный ветер. Такое предупреждение размещено на сайте учреждения.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в Крыму помимо сильных ливней и шкального ветра 20-25 м/с прогнозируются грозы и местами крупный град.

Ранее в связи с прохождением над полуостровом холодного фронтального раздела штормовое предупреждение с третьего по пятое июля включительно объявило Главное управление МЧС по Крыму.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в ведомстве предупредили о вероятных порывах линий электропередачи и связи, повреждении кровли зданий, нарушении работы дорожных и коммунальных служб, а также об угрозе жизни и здоровью из-за падения рекламных щитов и деревьев.

Как сообщала "РГ", четвертого июля в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Бельбек повысился на 2,4 метра. Вода затопила территорию сел Куйбышево, Соколиное, Богатырь, а также Соколинский психоневрологический интернат.