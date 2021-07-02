В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за прохождения над полуостровом с третьего по пятое июля включительно холодного фронтального раздела. Об этом со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра сообщила пресс-служба ведомства.

В эти дни в республике прогнозируются сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, местами - крупный град и шквальный ветер со скоростью 20-25 м/с. В региональном МЧС также отметили, что со второго по четвертое июля в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим в ведомстве напомнили, что с 30 апреля в республике действует особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в министерстве предупредили о вероятных порывах линий электропередачи и связи, повале деревьев, а также обрушении слабо закрепленных конструкций, повреждении кровли зданий, нарушении работы дорожных и коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения. Кроме того, напомнили об угрозе жизни и здоровью из-за падения рекламных щитов, деревьев и обрыва ЛЭП.

В течение июня в Крыму неоднократно объявляли штормовые предупреждения. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.