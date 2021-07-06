В ночных клубах Ростова выявлены нарушения антиковидных мер

В Ростове-на-Дону административная комиссия проверила работу 60 объектов общественного питания и индустрии развлечений. Установлено, что ряде караоке-барах и ночных клубах не соблюдались коронавирусные ограничения.

"На нарушителей составлено 12 административных протоколов, три из которых - в отношении юридических лиц, девять - в отношении физических лиц. Тенденция к снижению количества нарушений есть, но они все еще встречаются, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Административные материалы переданы в суд. Нарушителям грозят штрафы - до 300 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для чиновников, работников сферы услуг, врачей, транспорта и культуры. По данным Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 100884 человек. С начала пандемии скончались 4270 жителей области.