В Сочи после мощного шторма на пляжи вышли золотоискатели

Новости

Спасатели нашли обломки потерпевшего крушения Ан-26 на Камчатке 13:08
Почетная грамота уральцам за завод в Казани 13:07
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
ФАС согласовала сделку по покупке "Лентой" сети супермаркетов Billa 12:30
Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета 12:29
Умер Дживан Гаспарян 12:27
Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете 12:26
В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс" 12:21
Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию 12:19
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 12:18
СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу 12:17
Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19 12:17
Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей 12:16
Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы 12:11
МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине 12:00
В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов 11:58
В Новосибирске пассажирка такси оскорбила слабослышащего водителя 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 12:42
Рубрика: Общество

В Сочи после мощного шторма на пляжи вышли золотоискатели

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня утром корреспондент "РГ" застал на центральном пляже Сочи "Ривьера" необычную картину: после продолжительного сильнейшего шторма к морю, словно чайки, слетелись золотоискатели. Стрелка на часах еще не показывала и шести, а берег уже сосредоточенно обследуют пять человек.

Фото: Предоставлено Мариной Устюговой
Хореограф с тортиком: Уральцы рассказали о своих необычных хобби

Стандартный набор сочинского золотоискателя - металлодетектор, распознающий вид того или иного элемента из менделеевской таблицы, и ковш-черпалка, с помощью которого просеивают прибрежную гальку. Почти все исследователи - люди немолодые, а значит опытные и знают, что хотят найти. А ищут ювелирные изделия, потерянные отдыхающими во время купания и отдыха на пляжах города-курорта. Во время шторма волны нередко выбрасывают золотые украшения со дна к урезу воды, так что обнаружить их не составляет труда.

Среди трофеев могут оказаться также наручные часы, монетки, гаджеты и прочие интересные вещи. Конечно, этот промысел нелегальный, поэтому искатели ведут работы в безлюдные часы, а один мужчина, заметив объектив нашего фотокорреспондента, запечатлевающего разрушительные последствия стихии, попросил вообще его не снимать, даже для фона.

В соцсетях "пляжные копы" тоже не афишируют себя. По их словам, чаще всего попадается всякая ерунда - железные крышки от бутылок, рыболовные крючки, шпильки, но встречаются и поистине запоминающиеся находки. К примеру, один сочинец пишет, что уже лет десять копается на пляжах. Причем поиски приносят хороший заработок к основной деятельности. "Самая дорогая находка - кольцо с "брюликами" оценено в 200 тысяч рублей. Золота много в шторм, но шторма разные: иногда хорошо выкидывает, иногда нет. Ждем всегда его, мониторим сайты. Если есть, то вперед!"

А вот другой золотоискатель рассказал, что однажды нашел на пляже мужской перстень с дарственной надписью от любящей женщины. На нем был выгравирован ник в "Инстаграме". "Сначала нашел ее, потом его, - рассказывает золотоискатель. - Оказались ребята из Сочи. Дали мне в благодарность денег на новый металлодетектор".

Как ранее писала "РГ", в воскресенье вечером на Сочи обрушился сильный ливень со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Дождь продолжался почти сутки без перерыва. Последствия стихии до сих пор устраняются. Метеорологи зафиксировали выпадение месячной нормы осадков. Пострадало около 30 пляжных территорий, большей частью в Адлерском и Хостинском районах. Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, повреждено пляжное оборудование. Арендаторы пляжных территорий уже начали устранять последствия. Работы завершатся, как только установится благоприятная погода.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"