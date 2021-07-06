В Сочи после мощного шторма на пляжи вышли золотоискатели

Сегодня утром корреспондент "РГ" застал на центральном пляже Сочи "Ривьера" необычную картину: после продолжительного сильнейшего шторма к морю, словно чайки, слетелись золотоискатели. Стрелка на часах еще не показывала и шести, а берег уже сосредоточенно обследуют пять человек.

Стандартный набор сочинского золотоискателя - металлодетектор, распознающий вид того или иного элемента из менделеевской таблицы, и ковш-черпалка, с помощью которого просеивают прибрежную гальку. Почти все исследователи - люди немолодые, а значит опытные и знают, что хотят найти. А ищут ювелирные изделия, потерянные отдыхающими во время купания и отдыха на пляжах города-курорта. Во время шторма волны нередко выбрасывают золотые украшения со дна к урезу воды, так что обнаружить их не составляет труда.

Среди трофеев могут оказаться также наручные часы, монетки, гаджеты и прочие интересные вещи. Конечно, этот промысел нелегальный, поэтому искатели ведут работы в безлюдные часы, а один мужчина, заметив объектив нашего фотокорреспондента, запечатлевающего разрушительные последствия стихии, попросил вообще его не снимать, даже для фона.

В соцсетях "пляжные копы" тоже не афишируют себя. По их словам, чаще всего попадается всякая ерунда - железные крышки от бутылок, рыболовные крючки, шпильки, но встречаются и поистине запоминающиеся находки. К примеру, один сочинец пишет, что уже лет десять копается на пляжах. Причем поиски приносят хороший заработок к основной деятельности. "Самая дорогая находка - кольцо с "брюликами" оценено в 200 тысяч рублей. Золота много в шторм, но шторма разные: иногда хорошо выкидывает, иногда нет. Ждем всегда его, мониторим сайты. Если есть, то вперед!"

А вот другой золотоискатель рассказал, что однажды нашел на пляже мужской перстень с дарственной надписью от любящей женщины. На нем был выгравирован ник в "Инстаграме". "Сначала нашел ее, потом его, - рассказывает золотоискатель. - Оказались ребята из Сочи. Дали мне в благодарность денег на новый металлодетектор".

Как ранее писала "РГ", в воскресенье вечером на Сочи обрушился сильный ливень со шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Дождь продолжался почти сутки без перерыва. Последствия стихии до сих пор устраняются. Метеорологи зафиксировали выпадение месячной нормы осадков. Пострадало около 30 пляжных территорий, большей частью в Адлерском и Хостинском районах. Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, повреждено пляжное оборудование. Арендаторы пляжных территорий уже начали устранять последствия. Работы завершатся, как только установится благоприятная погода.