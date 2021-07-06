В Туапсе возбудили дело из-за гибели трех человек после суперливня

В Туапсе СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе несовершеннолетней, из-за мощного ливня.

Установлено, что накануне поздно вечером из-за обильных осадков и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. В результате машина перевернулась - погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, а супруг женщины смог самостоятельно выбраться и был госпитализирован.

Также из-за прилива воды в своем доме, расположенном по улице Центральной в селе Горском, обнаружили тело 71-летнего мужчины.

Отметим, что предварительно сообщалось о пяти погибших в результате разгула стихии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, будет проверена работа ответственных за оповещение людей об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов. Расследование уголовного дела продолжается.