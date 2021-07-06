Экс-мэру Челябинска отказали в замене строгого режима

Калининский суд Челябинска отклонил ходатайство защиты осужденного за взятку экс-градоначальника Челябинска Евгения Тефтелева о замене строгого режима на более мягкий вид наказания. Суд не нашел для этого законных оснований, сообщили во вторник в прокуратуре Челябинской области.

- Адвокат осужденного Евгения Тефтелева ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, в котором находится его подзащитный с колонии строгого режима на колонию-поселение, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Гособвинение выступило против, поскольку осужденный еще не отбыл две трети назначенного ему наказания, необходимые для рассмотрения этого вопроса.

Суд согласился с позицией прокурора и прекратил производство по ходатайству, прав на подачу которого осужденный экс-мэр еще не заслужил.

Как уже писала "РГ", 28 октября прошлого года Центральный суд Челябинска признал экс-чиновника виновным в получении 2,5-миллионной взятки, которую он в компании с начальником управления капстроительства потребовал от застройщика в обмен на контракты по строительству школы и детского сада в новом микрорайоне Челябинска. Сам Тефтелев своей вины не отрицал и после громкого ареста начал активно сотрудничать со следствием.

С учетом раскаяния, возраста и состояния здоровья подсудимого суд скостил ему больше половины срока и штрафа, предложенного гособвинением, приговорив к трем годам строгого режима с лишением права работать в органах власти еще на три года и штрафом на сумму 37,5 миллиона рублей.