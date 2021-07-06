На Урале жителям подтопленных домов выплатят материальную помощь

Каждой свердловской семье, чьи дома попали в зону подтопления в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, выплатят по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.

Жители получат деньги после того, как подадут заявление, а межведомственная комиссия обойдет территорию и оценит ущерб. Об этом сообщает сегодня департамент информационной политики Свердловской области.

Работы по ликвидации паводка продолжаются. По поручению губернатора на месте находятся министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

- Снизился уровень воды в реке Шайтанка. Освобождены от воды жилые дома и приусадебные участки в селе Николо-Павловское Гороноуральского городского округа. В Верхней Салде продолжаются работы по укреплению дамбы, завезены все материалы, все места промывов восстановлены, переливов через дамбу нет. Сейчас фиксируется нормальный спад воды, она пошла на убыль. Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня вода с подтопленных жилых участков уйдет. В Нижней Салде и в Горноуральском восстанавливаем дорожное движение, - сказал Александр Кудрявцев.

В Верхней Салде из-за неподключенной подстанции остаются без электричества 400 человек. В Нижней Салде отключены две трансформаторные подстанции, без света остаются 150 жителей. Также в городе отключен газопровод. Газоснабжение нарушено в 554 частных домах. Восстановить коммуникации обещают сразу же, как спадет вода.

Дороги, ведущие из Нижней Салды, частично разрушены. Где-то уже идет ремонт, где-то ждут отступления воды, чтобы оценить урон. Сообщается, что в муниципалитете обстановка стабильная, уровень воды снижается. Там собирают людей в администрации и и рассказывают о праве на компенсацию. Накануне для эвакуированных организовали горячее питание.

В Горноуральском городском округе эвакуировали 42 человек, в том числе 10 детей. Часть людей поселилась у родственников, остальные - в пунктах размещения.

Ранее "РГ" писала, что в Верхней и Нижней Салде эвакуировано 120 человек. Три сотни детей, отдыхавших в лагерях "Тирус" и "Лесная Сказка", перевезли в город. Режим ЧС из-за подтопления населенных пунктов ввели 5 июля.