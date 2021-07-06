В минздраве пояснили, что все медработники обязаны пройти аккредитацию перед тем, как начать лечить людей. Это касается и фармацевтов, которые планируют работать в аптеках. Сейчас при ее успешном прохождении выдается бумажное свидетельство, которое необходимо предоставить при трудоустройстве. Однако сведения об аккредитованных специалистах также вносятся в Федеральный регистр медицинских работников на ЕГИСЗ, в числе пользователей этой информационной системы - все медицинские и фармацевтические организации. Получается, что работодатели, принимая на работу врача, всегда могут удостовериться в его аккредитации без бумажного свидетельства.

В законе говорится, что теперь медики и фармацевты смогут приступать к работе сразу как только в ЕГИСЗ появилась электронная запись о том, что аккредитация пройдена, к тому же закреплен ее приоритет над бумажным документом.

Прежнее свидетельство будет выдаваться только по заявлению специалиста. В некоторых случаях оно все еще может понадобиться: например, если врача пригласят работать за границу.

Одновременно закон исключает требование о том, что образование медицинских работников должно соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Стандарты были утверждены лишь в 2011 году, из-за этой формулировки здравоохранение может лишиться квалифицированных специалистов, которые завершили обучение раньше этого срока, считают в минздраве.

Все положения закона вступают в силу через 90 дней после публикации.