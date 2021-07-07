Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 312-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 49, ст. 6927; 2016, N 1, ст. 9; 2017, N 31, ст. 4791; 2019, N 52, ст. 7796; 2020, N 29, ст. 4516; N 52, ст. 8584; 2021, N 18, ст. 3072) следующие изменения:

1) в статье 69:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста.";

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"1) лица, получившие фармацевтическое образование в Российской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста;";

в) в части 21 слова "свидетельство об аккредитации специалиста" заменить словами "прошедшие аккредитацию специалиста";

г) в части 3 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе, форма свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе и технические требования к нему, порядок выдачи выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения указанным лицом аккредитации специалиста (далее - выписка о прохождении аккредитации), утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.", дополнить предложением следующего содержания: "В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию в отношении отдельных категорий лиц.";

д) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за исключением отдельных категорий лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию, в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Федерального закона.

32. По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об аккредитации специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации. Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о прохождении аккредитации имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом аккредитации специалиста.";

2) статью 911 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Представление сведений, составляющих государственную тайну, для включения в единую систему не допускается.";

3) пункт 11 статьи 93 после слов "специалиста или" дополнить словами "о прохождении";

4) в части 1 статьи 100:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации и имеющие сертификат специалиста;";

б) в пункте 2 слова "высшее или среднее фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами" заменить словами "фармацевтическое образование в Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин