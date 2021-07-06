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Текст:   Игорь Зубков 
22:41 06.07.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Расширяется доступность ипотечных каникул

В качестве подтверждения факта снижения дохода заемщика, который требует предоставить ему ипотечные каникулы, банки будут принимать не только справку 2-НДФЛ (которую могут предоставить наемные работники), но и другие документы - справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Таким образом, доказать наличие трудной жизненной ситуации смогут и индивидуальные предприниматели, и самозанятые.

Фото: iStock
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Закон дает ипотечному заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.

Перечень ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы, закреплен законом, он, в частности, включает регистрацию в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временную нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей. Новый закон расширяет этот перечень за счет прекращения трудового договора у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.

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