Таким образом, доказать наличие трудной жизненной ситуации смогут и индивидуальные предприниматели, и самозанятые.

Закон дает ипотечному заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.

Перечень ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы, закреплен законом, он, в частности, включает регистрацию в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временную нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей. Новый закон расширяет этот перечень за счет прекращения трудового договора у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.