Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2019, N 18, ст. 2200; 2020, N 14, ст. 2036; 2021, N 22, ст. 3684) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 после слова "заемщика" дополнить словами "(одного из заемщиков)";

2) в части 2:

а) пункт 1 дополнить словами "либо прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости";

б) в пункте 5 слова "рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика" заменить словами "рассчитанным за календарный год, предшествующий году, в котором увеличилось количество лиц, находящихся на иждивении у заемщика";

3) в части 8:

а) пункт 1 после слов "объекты недвижимости" дополнить словами "на всей территории Российской Федерации";

б) в пункте 2 слова "- для подтверждения обстоятельства, указанного" заменить словами "или трудовая книжка гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости, содержащая запись о прекращении трудового договора или служебного контракта, а если в соответствии с трудовым законодательством трудовая книжка на работника не велась, сведения о трудовой деятельности, полученные работником в порядке, определенном статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, - для подтверждения обстоятельств, указанных";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налоговой деятельности, за текущий год и год, предшествующий обращению заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи, - для подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 4 части 2 настоящей статьи, или за текущий год и год, предшествующий году, в котором увеличилось количество лиц, указанных в пункте 5 части 2 настоящей статьи, - для подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 5 части 2 настоящей статьи. Если заемщик в период, за который предоставляются предусмотренные настоящим пунктом документы, осуществлял и (или) осуществляет виды деятельности, в отношении которых применяются разные режимы налогообложения, документы предоставляются в отношении доходов от всех таких видов деятельности. Заемщиком, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в целях подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 5 части 2 настоящей статьи, также может предоставляться выданная работодателем справка о заработной плате в совокупности с документами, подтверждающими нахождение заемщика в отпуске по уходу за ребенком;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин