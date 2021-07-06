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06.07.2021 22:27
Рубрика: Экономика

Банки расскажут о вкладах все

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Банки обязали указывать в договоре вклада информацию о минимальной гарантированной ставке по депозиту, а также об условиях привлечения денег клиента во вклады. Это сделано для того, чтобы клиенты банков обладали полной информацией об условиях предлагаемых вкладов, а также об их реальной доходности. Закон об этом публикует "Российская газета".

Порядок расчета минимальной процентной ставки предстоит определить Банку России. Закон вступает в силу через год после официального опубликования, он коснется договоров по вкладам, которые будут заключаться с этой даты.

В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1%

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что закон не позволит банкам манипулировать вкладчиками, обещая один уровень процентов по вкладу, но по факту выдавая другой уровень ставки из-за плавающих условий в многостраничном договоре. В результате нередко возникают ситуации, когда фактическая ставка по депозиту оказывается заметно ниже, чем ожидал клиент.

"Изменения обязывают банки более полно информировать клиентов об условиях по открытию депозита. В теории сотрудники банков не могут использовать "косноязычие" и приукрашивание в части анонсирования и продвижения того или иного банковского продукта, связанного с открытием накопительного счета. Грубо говоря, запрещается намеренно вводить потребителя в заблуждение в отношении реальной доходности такого счета", - говорит управляющий партнер российской юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

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