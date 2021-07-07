Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 324-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492) изменение, дополнив его статьей 362 следующего содержания:

"Статья 362. Порядок информирования физических лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада

Банк в договорах банковского вклада с физическими лицами указывает в таблице, форма которой устанавливается нормативным актом Банка России (далее - таблица условий договора банковского вклада), следующую информацию:

1) вид вклада;

2) сумма и валюта вклада. При внесении вклада в нескольких валютах указываются суммы и валюты вклада;

3) возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение вклада;

4) срок и дата возврата вклада - по срочным вкладам. По договорам банковского вклада, заключенным на условиях выдачи вклада по требованию, указываются слова "до востребования";

5) процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в процентах годовых - по договорам банковского вклада, в которых фиксированная величина или фиксированные величины процентной ставки стороны договора определяют в договоре банковского вклада при его заключении (постоянная процентная ставка). При наличии нескольких процентных ставок по вкладу указываются условие и период времени применения каждой из них. По вкладам до востребования процентная ставка указывается на дату заключения договора банковского вклада, а также указывается информация о возможности изменения банком размера выплачиваемых процентов в случае, если такая возможность предусмотрена договором банковского вклада. При применении переменной процентной ставки (процентной ставки, содержащей переменные величины, значения которых определяются исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и аффилированных с ним лиц) - порядок ее определения и значение на дату заключения договора банковского вклада, порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой процентной ставки;

6) порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу;

7) процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию вкладчика;

8) возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка суммы вклада;

9) возможность и порядок продления срока срочного вклада;

10) способ обмена информацией между банком и вкладчиком.

В таблицу условий договора банковского вклада могут быть включены иные условия, не противоречащие требованиям федеральных законов.

Таблица условий договора банковского вклада размещается в договоре банковского вклада начиная с первой страницы этого договора и наносится четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в этом договоре размеров шрифта.

Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки, определяющее минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией вкладчику на сумму вклада при условии хранения денежных средств до истечения срока вклада, без учета условий, предусматривающих возможность изменения доходности вкладов, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора и (или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад (зачислением денежных средств на счет) (далее - минимальная гарантированная ставка по вкладу).

Порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу определяется Банком России.

Значение минимальной гарантированной ставки по вкладу размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора банковского вклада и наносится соответственно цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее пяти процентов площади первой страницы договора банковского вклада.

В случае, если договор банковского вклада подписывается сторонами указанного договора электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, подписание договора банковского вклада физическим лицом возможно только при условии ознакомления физического лица с таблицей условий договора банковского вклада и значением минимальной гарантированной ставки по вкладу.

Банк, которому предоставлено право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, обязан раскрывать в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" указанную в части первой настоящей статьи информацию и информацию о минимальной гарантированной ставке по вкладу по каждому виду вклада, а также вправе раскрывать иные условия привлечения денежных средств физических лиц во вклады, не противоречащие требованиям федеральных законов.

Условия договора банковского вклада с физическими лицами, указанные в таблице условий договора банковского вклада в соответствии с частью первой настоящей статьи, должны соответствовать условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады соответствующего вида, раскрываемым банком в местах оказания услуг, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Требования, установленные настоящей статьей, не применяются к договорам банковского вклада в драгоценных металлах и договорам банковского вклада, внесение вклада по которым удостоверено сберегательным сертификатом.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Положения статьи 362 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" применяются к договорам банковского вклада, заключаемым с физическими лицами после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин