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06.07.2021 23:36
Рубрика: Культура

Трое вместо двух

РНО назвал победителей своего первого конкурса
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Впервые в стране проводился Большой всероссийский отбор РНО - конкурс, объявленный Российским национальным оркестром для юных музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет. Отбор длился четыре месяца, по его итогам члены жюри, в состав которого входили концертмейстеры и солисты РНО, выбрали трех победителей. Обладателем Гран-при стала 17-летняя Ева Геворгян (фортепиано), которая выступит в новом сезоне с РНО в Москве. А два победителя - скрипачи Михаил Усов и София Яковенко - поедут в октябре в гастрольный тур РНО.

Это первый конкурс для юных музыкантов, который проводит выдающийся российский оркестр под руководством Михаила Плетнева и который сразу же презентовал принципиально новый конкурсный и музыкально-образовательный формат. Суть его в работе в процессе конкурса с молодыми музыкантами солистов РНО, а также уникальная возможность для победителей выступить в концертах с РНО.

Фото: Юрий Хозяинов
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По сути, этим проектом РНО начал создавать свою Молодежную программу для будущих солистов и артистов оркестров. Специальности - фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты. Заявок на конкурс пришло более 300. Директор РНО Светлана Рипс рассказала: "Большой отбор РНО, задуманный нами как конкурс российский, пересек границы и стал по факту международным: заявки пришли из Минска, Витебска, Донецка, Нур-Султана, Фукуоки, Шэньяна, Лондона".

Конкурс проходил в два этапа и в дистанционном режиме. Члены жюри оценивали участников по видеозаписям и допустили ко второму туру 30 человек. Финалистов РНО пригласили в мае в Москву на свою базу "Оркестрион" в Новых Черемушках для очных мастер-классов. Музыканты РНО провели для каждого финалиста три мастер-класса. После участники финального тура получили технические задания и записали видео своих финальных выступлений. И жюри в итоге вместо одного выбрало трех победителей.

Прямая речь

Светлана Рипс, директор РНО:

- Мы никогда не знаем, как сложится судьба наших юных дарований - кто-то из них, несомненно, взойдет на музыкальный Олимп и состоится как солист, а кто-то сядет в оркестр. И в том, и в другом случае для детей этот опыт взаимодействия с оркестром необходим. Кроме того, нам важно показать, что счастливую профессиональную жизнь в искусстве можно прожить, не будучи номером один. Стать частью хорошего оркестра - это достойная цель. И мы хотим, чтобы они получили этот опыт, этот вкус работы в оркестре.

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