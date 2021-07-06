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06.07.2021 09:18
Рубрика: Легковые авто

Россияне описали автомобиль мечты

Текст: Василий Кошкин

Более трети россиян - 38% - отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта - по 51%), говорится в исследовании сервиса "СберАвто".

Фото: Istock
Автомобильный лайфхак, о котором мало кто знает

Кроме того, более половины респондентов - 58% - считают, что идеальный автомобиль должен обладать бензиновым двигателем.

Среди производителей россияне отдают предпочтение продукции Toyota (19% опрошенных), а также немецких производителей - Mercedes-Benz (9%), BMW и Volkswagen (по 8%) и Audi (7%).

Всего в опросе приняли участие 1500 человек из разных регионов страны.