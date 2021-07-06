"Российская газета" провела на "Иннопроме" сессию по развитию "умных городов"

"Иннопром" перестает быть только промышленной выставкой, сегодня это форум про технологии - для бизнеса, а главное - для людей. И сессия "Умный город", организованная "Российской газетой", наглядно это продемонстрировала.

Более активному развитию цифровых технологий в быту не хватает популяризации умных устройств. Многие считают, что "умный дом" - это не более чем дистанционный пульт управления, который позволяет с телефона, например, открыть дверь или раздвинуть шторы. Тогда как на самом деле умные устройства могут регулировать температуру, освещение, сигнализировать о тех или иных проблемах. Сейчас в сегмент устройств для умного дома приходят компании-гиганты. Это означает, что с каждым годом будет появляться все больше сервисов и услуг, которые можно интегрировать в систему умного дома, отметил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

Застройщики позавчера продавали квадратные метры, вчера - среду обитания, а сегодня уже пользовательские сервисы, сказал член правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники, основатель Promobot Алексей Южаков. Девелоперы активно предлагают новоселам приложения для связи с управляющей компанией, вызова сантехника, видеонаблюдения. Завтра будут продаваться ощущения и персонализация сервисов, считает Южаков: устройства отследят комфортную для жителя температуру, влажность, освещение и будут поддерживать их на этом уровне

Одним из конкурентных преимуществ становится видеонаблюдение. Только в столице благодаря системе видеонаблюдения удалось снизить преступность на 75%. Как рассказал вице-президент - директор филиала "Урал" "Ростелекома" Сергей Гусев, если еще два года назад такой услугой пользовались около двух тысяч человек, то сейчас их около миллиона. По прогнозам экспертов, скоро наличие видеокамер в квартире станет таким же обыденным, как наличие модемов и роутеров.

Использование умных технологий позволяет оптимизировать содержание не только конкретной квартиры или дома, но и города в целом. Например, существуют проекты, которые по акустическим сигналам с водопроводных труб позволяют определять момент и место их прорыва, это снижает протечки на 30%, привел пример вице-президент Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Роберт Васильев. А оптимизация светофоров повышает пропускную способность улиц на 14%.

Главная задача при цифровизации городов - повышение их привлекательности, города конкурируют за людей, считает заместитель гендиректора НПО "Автоматика" (Екатеринбург) Евгений Шароварин. Высший уровень цифровизации - когда не только все решения о городском развитии принимаются на основе больших данных, но и город может советовать и корректировать эти решения. Например, указать место постройки торгового центра, чтобы он оказался более востребованным.

Цифровые технологии необходимо внедрять уже с момента появления идеи о новых городских районах, считает гендиректор цифровой платформы BIMDATA Сергей Качанов. Цифровое проектирование в строительстве (BIM-технологии) позволяет повысить качество строительства и избегать ошибок уже на стадии проектирования. Сейчас 20% крупных строительных проектов в мире не укладываются в планируемые сроки строительства, 80% превышают заранее определенный бюджет. Основные причины проблем - изначально неточная оценка сроков и стоимости, сложности с коммуникацией участников (координация десяти подрядчиков требует в 45 раз больше усилий, чем двух подрядчиков).

Со следующего года на цифровое проектирование будут переведены все здания, которые строятся за счет бюджета. Это позволит сократить затраты, отметил на "Иннопроме" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. До 2024 года также предполагается внедрить суперсервис "Цифровое строительство" - госуслуги в этой сфере можно будет получать без личного визита в госорганы, без очередей и заполнения бумажных бланков.

Кроме того, с января 2022 года должна активно заработать Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), сказал Файзуллин. "Она предполагает связку всех управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций в единый комплекс, мы фактически перейдем на безбумажную среду", - сказал он.

Массовое внедрение инновационных технологий способно существенно повысить качество жизни горожан, считает Каем. В ближайшей перспективе в городах может начаться массовая оцифровка коммунальных систем, внедрение цифровых систем безопасности, онлайн-мониторинга экологии, беспилотного транспорта, 3D-печати зданий. Мешают цифровизации городов, в первую очередь, технологические барьеры и нехватка на это средств городских бюджетов.

Минстрой ежегодно рассчитывает индекс цифровизации городского хозяйства. По данным последнего подсчета, предоставленного в декабре 2020 года, города набрали в среднем 40,67 балла из 120 возможных. За год средний балл подрос на 19%. Результаты индекса должны подсказать местным властям, в каких направлениях необходимо усилить работу, подчеркивали в Минстрое.

Индекс рассчитывался по 47 показателям. Успешнее всего до сих пор удавалось развивать инфраструктуру сетей связи - например, практически везде работают сети 4G. Неплохие результаты у городов во внедрении "цифры" в жилищно-коммунальном хозяйстве - велика доля домов, оснащенных интеллектуальными счетчиками, есть возможности проведения онлайн-собраний жильцов. Успешно идет цифровизация в социальной сфере (имеются в виду, например, цифровые услуги медицинских и образовательных учреждений). За последний год существеннее всего выросло применение новых технологий в сфере городского управления, все чаще горожан привлекают этими способами к решению вопросов благоустройства городской среды. Проблемная сфера - экология: мало где есть системы мониторинга чистоты воздуха и воды.

Однако этот IQ городов рассчитывался по итогам 2019 года. Следующий индекс цифровизации может кардинально отличаться: пандемия заставила внедрять цифровые сервисы в ускоренном порядке, отмечали в Минстрое.