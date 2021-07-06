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06.07.2021 20:29
Рубрика: Власть

Российские военные научат собак прыгать с парашютом с высоты 8 км

Текст: Сергей Птичкин
Собаки тоже летают и даже прыгают с парашютом - начался финальный этап испытаний подвесной парашютной системы для служебных собак.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Оборудование, аналогов которому в России нет, поможет человеку оперативно десантироваться вместе со служебным псом для проведения поисковых и военных операций в те места, где невозможно приземление летательных аппаратов.

Фото: ФБУ "Авиалесоохрана" \ РИА Новости
Начинаются испытания новой парашютной системы для пожарных-десантников

Специалисты холдинга "Технодинамика" активно разрабатывают парашютно-десантную технику нового поколения. Для расширения технических возможностей применения такие парашютные системы снабжаются дополнительным оборудованием. Одним из примеров стала подвесная парашютная система, созданная специально для собак. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Четвероногих служащих силовых структур часто привлекают к военным и спасательным операциям, но бывает, что к месту назначения можно добраться только по земле - это долго. Увы даже вертолет, тем более - самолет в таких местах сесть не могут. Выход один - десантироваться парашютным способом. В таких случаях нужна специальная подвесная система для четвероногих помощников.

Десантирование служебной собаки сейчас возможно с высоты до 4000 метров. Однако, по словам заместителя директора центра проектирования, главного конструктора по парашютостроению холдинга "Технодинамика" Алексея Козина, уже прорабатывается вопрос по увеличению высоты до 8000 метров. В этом случае будет предусмотрено специальное кислородное оборудование, чтобы собака могла легко дышать в прыжке.

"Мы провели полный цикл разработки: от создания документации до предварительных испытаний. После этого передали систему Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны РФ, - пояснил Алексей Козин. - Подвесная система похожа на прочно прилегающий к телу животного жилет, который надежно фиксирует позвоночник. Он адаптируется под собак массой до 45 килограммов, то есть систему можно использовать для десантирования практически любой собаки, находящейся на службе в силовых ведомствах".

Парашютисты-испытатели Юрий Миронов и Андрей Топорков сообщили, что до, после и во время прыжка собаки-участники эксперимента чувствовали себя хорошо, но к прыжку их пришлось готовить дополнительно. Например, некоторое время до подъема на борт самолета собак не кормили и не поили - неизвестно было, как отреагирует организм. Все как бы знают, что собаки в отличие от кошек высоты боятся. Но это, наверное, к барбосам, которые состоят на службе, не относится.

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"Мы провели уже восемь прыжков. Самое главное - завести собак в летательный аппарат. Они адекватно переносят полет и даже наблюдают за облаками через иллюминатор. Когда открывается дверь, появляются ветер, шум - животные напрягаются, но благодаря кинологу быстро успокаиваются. Поэтому во время прыжка с кинологом проблем не возникало. Сложнее было без него - нужно было заранее познакомиться с собакой, погладить, с разрешения хозяина покормить, чтобы потом пес тебе доверял. И самому нельзя бояться - собаки все чувствуют", - рассказал Андрей Топорков.

Для испытателей стало открытием, что даже с высоты трех километров собака наблюдает землю - в какой-то момент пытается "ловить" ее лапами. Раньше считалось, что собаки так далеко не видят. После десантирования все четвероногие участники испытаний чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды.

Подвесная парашютная система собаки является инициативной разработкой ивановского парашютного завода "Полет" холдинга "Технодинамика". Ее государственные испытания планируется завершить к концу 2021 года, после чего она может быть принята на снабжение в Минобороны РФ. Система для десантирования собак потенциально интересна не только военным, но и представителям других силовых ведомств и структур, в том числе, МЧС.

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