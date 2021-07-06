Как отмечал ранее министр транспорта Виталий Савельев, за счет внедрения цифровых технологий и перехода на бездокументарный оборот к 2030 году Россия может в шесть раз увеличить скорость перемещения грузов. А пока скорость грузоперевозок сдерживает вал бумажных документов. В прошлом году их было оформлено более трех миллиардов, а к 2030 году, если ничего не менять, будет оформляться в год по семь миллиардов документов на бумаге.

В электронный вид будут переведены, в частности, транспортные накладные, заказ-наряды, сопроводительные ведомости. Формировать их будут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи, фрахтовщики, которые станут заключать договоры с оператором информационной системы.

Операторов включат в специальный реестр. Они должны иметь в собственности расположенную на территории России телекоммуникационную инфраструктуру и аппаратные средства электронной подписи. Оператор будет обязан обеспечивать круглосуточную обработку электронных документов, проводить идентификацию участников информационного взаимодействия и обеспечивать конфиденциальность сведений. Операторы также будут направлять электронные перевозочные документы в государственную информационную систему. Это не будет считаться нарушением конфиденциальности.

Доступ к сведениям из государственной информационной системы получат госорганы. Порядок обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, а также порядок направления этих документов установит правительство.

Законом также закрепляется право бесплатного проезда без специальных разрешений тяжелой пожарной и аварийно-спасательной техники по дорогам общего пользования. Получать разрешения нужно было потому, что вес и габариты такой техники часто превышают допустимые нормы. В чрезвычайных ситуациях сделать это оперативно удавалось не всегда, и пожарным зачастую выписывали штрафы.