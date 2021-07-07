Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 336-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2015, N 29, ст. 4374; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 74; N 27, ст. 4190; 2019, N 31, ст. 4429; 2020, N 9, ст. 1131; N 30, ст. 4765) следующие изменения:

1) часть 1 после слов "военного имущества," дополнить словами "транспортных средств органов федеральной службы безопасности, а также специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий,";

2) в абзаце первом части 11 слова "Европейскому соглашению" заменить словом "Соглашению";

3) часть 2 после слов "военного имущества," дополнить словами "транспортных средств органов федеральной службы безопасности, а также специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий,";

4) часть 21 после слов "уполномоченным осуществлять" дополнить словом "специальные";

5) часть 22 после слов "уполномоченным осуществлять" дополнить словом "специальные";

6) дополнить частью 24 следующего содержания:

"24. Движение по автомобильным дорогам транспортных средств органов федеральной службы безопасности, а также специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий, осуществляется без специальных разрешений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

7) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Для получения специальных разрешений, указанных в части 1, 11 или 2 настоящей статьи, требуется согласование в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.";

8) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. Для получения специальных разрешений, указанных в части 11 настоящей статьи, требуется наличие информации компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности, определенного в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", о получении от субъекта транспортной инфраструктуры паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, разработанного и утвержденного в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.

62. Для получения специального разрешения, указанного в части 2 настоящей статьи, требуется возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, который будет причинен таким транспортным средством, в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи.";

9) часть 7 после слов "уполномоченного осуществлять" дополнить словом "специальные";

10) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Порядок выдачи специальных разрешений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, порядок осуществления весового и габаритного контроля и порядок установления постоянных маршрутов (в том числе маршрутов, движение по которым осуществляется в соответствии со специальным разрешением, выданным в упрощенном порядке в соответствии с частью 17 настоящей статьи) тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.";

11) пункт 5 части 91 признать утратившим силу;

12) дополнить частями 92 и 93 следующего содержания:

"92. Порядок выдачи специальных разрешений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, должен содержать в том числе срок действия такого разрешения, а также порядок согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

93. Порядок выдачи специальных разрешений, указанных в части 11 настоящей статьи, включая порядок согласования маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, порядок установления постоянных маршрутов таких транспортных средств, порядок переоформления и срок действия указанных специальных разрешений, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

13) в абзаце первом части 10 слова "части 1, 11 или 2" заменить словами "частях 1 и 2".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555; 2012, N 25, ст. 3268; 2015, N 17, ст. 2477; N 29, ст. 4374) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в абзаце первом слова "Для целей" заменить словами "1. Для целей";

б) дополнить пунктами 23-32 следующего содержания:

"23) информационная система электронных перевозочных документов - информационная система, обеспечивающая обмен электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, а также направление операторами информационных систем электронных перевозочных документов таких документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов;

24) государственная информационная система электронных перевозочных документов - федеральная государственная информационная система, обеспечивающая получение электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, от операторов информационных систем электронных перевозочных документов, обработку, хранение таких документов и сведений, содержащихся в них, представление таких документов и сведений, содержащихся в них, органам государственной власти Российской Федерации, а также выполнение иных функций в соответствии с настоящим Федеральным законом;

25) соглашение об электронном документообороте перевозочных документов - соглашение об оказании услуг по направлению электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Такое соглашение является публичным договором и может также предусматривать оказание услуг по формированию электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них;

26) сопроводительная ведомость - перевозочный документ, оформляемый или формируемый при подаче порожнего контейнера грузоотправителю или груженого контейнера грузополучателю в случае, если погрузка груза в контейнер, выгрузка груза из него осуществляются посредством снятия контейнера с транспортного средства;

27) электронные перевозочные документы - электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость;

28) электронная транспортная накладная - транспортная накладная, сформированная в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями участников информационного взаимодействия;

29) электронный заказ-наряд - заказ-наряд, сформированный в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями участников информационного взаимодействия;

30) электронная сопроводительная ведомость - сопроводительная ведомость, сформированная в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями участников информационного взаимодействия;

31) оператор информационной системы электронных перевозочных документов - юридическое лицо, включенное в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов;

32) участники информационного взаимодействия - грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, фрахтователь, фрахтовщик, которые заключили с оператором информационной системы электронных перевозочных документов соглашение об электронном документообороте перевозочных документов.";

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Для целей настоящего Федерального закона понятия "информационная система", "электронный документ" используются в значениях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".";

2) в статье 8:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Транспортная накладная оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронной транспортной накладной.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма транспортной накладной и порядок ее оформления или формирования устанавливаются правилами перевозок грузов. Формат электронной транспортной накладной утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

в) в части 4 слова "приложить к транспортной накладной" заменить словами "в дополнение к транспортной накладной представить";

3) в статье 11:

а) часть 2 после слов "в пункте выгрузки" дополнить словами "либо внесения информации грузополучателем в электронную транспортную накладную";

б) в части 3 второе предложение исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Сопроводительная ведомость оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронной сопроводительной ведомости. Форма сопроводительной ведомости и порядок ее оформления или формирования устанавливаются правилами перевозок грузов. Формат электронной сопроводительной ведомости утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

в) часть 4 дополнить словами "либо с момента внесения соответствующей информации грузоотправителем или грузополучателем в электронную сопроводительную ведомость";

г) в части 5 слова "путевом листе," исключить;

4) в части 4 статьи 18 второе предложение исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Заказ-наряд оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного заказа-наряда. Реквизиты заказа-наряда и порядок его оформления или формирования устанавливаются правилами перевозок грузов. Формат электронного заказа-наряда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

5) дополнить статьей 181 следующего содержания:

"Статья 181. Электронные перевозочные документы

1. Электронные перевозочные документы формируются участниками информационного взаимодействия и подлежат направлению в государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

2. Обмен электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, а также направление таких документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов осуществляется посредством использования информационных систем электронных перевозочных документов. Порядок обмена такими документами и сведениями, содержащимися в них, и порядок направления таких документов и сведений, содержащихся в них, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Технические требования к информационным системам электронных перевозочных документов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Оператор информационной системы электронных перевозочных документов обязан:

1) являться юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) иметь в собственности расположенную на территории Российской Федерации телекоммуникационную инфраструктуру, представляющую собой совокупность информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств (в том числе программно-аппаратных комплексов, предназначенных для обработки и хранения данных, получаемых от участников информационного взаимодействия, и программно-аппаратных средств доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и обеспечивающую круглосуточную обработку электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, а также их передачу в государственную информационную систему электронных перевозочных документов;

3) иметь в собственности аппаратные средства электронной подписи, а также иметь право использования программных средств электронной подписи на законном основании. Указанные средства электронной подписи должны соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

4) обладать чистыми активами, стоимость которых составляет не менее трехсот миллионов рублей;

5) обеспечивать соответствие информационной системы электронных перевозочных документов техническим требованиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи;

6) обеспечивать круглосуточную обработку электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них;

7) обеспечивать направление электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов;

8) представлять иную информацию, связанную с обработкой электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, из информационной системы электронных перевозочных документов в государственную информационную систему электронных перевозочных документов по запросу оператора государственной информационной системы электронных перевозочных документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) осуществлять идентификацию участников информационного взаимодействия с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" либо с использованием сертификата ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи;

10) обеспечивать конфиденциальность электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них. При этом направление таких документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов не признается нарушением конфиденциальности;

11) обеспечивать хранение в неизменном виде электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, в течение пяти лет с даты их получения, за исключением случая, если больший срок хранения не установлен соглашением об электронном документообороте перевозочных документов;

12) осуществлять защиту информации, содержащейся в информационной системе электронных перевозочных документов, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

13) обеспечивать исключение возможности модификации, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, при их обработке;

14) обеспечивать резервирование базы электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, и восстановление из резервных копий такой базы в случае утраты указанных документов и сведений, содержащихся в них;

15) осуществлять уничтожение электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, по истечении пяти лет с даты размещения в государственной информационной системе электронных перевозочных документов, за исключением случая, если больший срок хранения не установлен соглашением об электронном документообороте перевозочных документов;

16) осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в электронных перевозочных документах и используемых для идентификации лиц, участвующих в информационном взаимодействии, в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

17) осуществлять обмен электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, в том числе в случае, если участники информационного взаимодействия используют при осуществлении информационного взаимодействия информационные системы электронных перевозочных документов операторов иных информационных систем электронных перевозочных документов;

18) обеспечивать заключение и исполнение соглашения об электронном документообороте перевозочных документов.

5. Оператор государственной информационной системы электронных перевозочных документов обязан:

1) обеспечивать круглосуточную обработку электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них;

2) обеспечивать возможность незамедлительного получения из информационных систем электронных перевозочных документов, соответствующих техническим требованиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них;

3) обеспечивать представление органам государственной власти Российской Федерации, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, электронных перевозочных документов, сведений, содержащихся в них, и иной информации, содержащейся в государственной информационной системе электронных перевозочных документов, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования личных кабинетов представителей органов государственной власти Российской Федерации в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Идентификация представителей органов государственной власти Российской Федерации, указанных в настоящем пункте, для обеспечения доступа к государственной информационной системе электронных перевозочных документов посредством использования личных кабинетов представителей органов государственной власти Российской Федерации осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

4) обеспечивать конфиденциальность электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них. При этом представление таких документов и сведений, содержащихся в них, органам государственной власти Российской Федерации, указанным в пункте 3 настоящей части, не признается нарушением конфиденциальности;

5) обеспечивать хранение в неизменном виде электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, в течение пяти лет с даты размещения таких документов и сведений, содержащихся в них;

6) осуществлять защиту электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

7) обеспечивать исключение возможности модификации, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, при их обработке;

8) обеспечивать резервирование базы электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, и восстановление из резервных копий такой базы в случае утраты указанных документов и сведений, содержащихся в них;

9) осуществлять уничтожение электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, по истечении пяти лет с даты их размещения в государственной информационной системе электронных перевозочных документов;

10) осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в электронных перевозочных документах, в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Оператором государственной информационной системы электронных перевозочных документов является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

7. Обладателем информации, содержащейся в государственной информационной системе электронных перевозочных документов, является Российская Федерация. Правомочия обладателя такой информации от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

8. Порядок доступа органов государственной власти Российской Федерации и операторов информационных систем электронных перевозочных документов к информации, содержащейся в государственной информационной системе электронных перевозочных документов, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, осуществляет:

1) прием и рассмотрение заявлений юридических лиц о включении их в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и об исключении их из указанного реестра, а также приложенных к таким заявлениям документов;

2) оценку соответствия юридических лиц требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 4 настоящей статьи;

3) принятие решений о включении юридических лиц в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и об отказе во включении юридических лиц в указанный реестр;

4) принятие решений об исключении юридических лиц из реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов и об отказе в исключении юридических лиц из указанного реестра;

5) формирование и ведение реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов.

10. Формы заявлений, предусмотренных пунктом 1 части 9 настоящей статьи, и перечень прилагаемых к ним документов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

11. Основанием для принятия решения о включении юридического лица в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов является подтверждение по результатам оценки, предусмотренной пунктом 2 части 9 настоящей статьи, соответствия указанного юридического лица требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 4 настоящей статьи.

12. Основаниями для принятия решения об отказе во включении юридического лица в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов являются:

1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 1-5 части 4 настоящей статьи;

2) представление юридическим лицом недостоверных и (или) неполных сведений в заявлении о его включении в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и (или) в приложенных к такому заявлению документах.

13. Основаниями для принятия решения об исключении юридического лица из реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов являются:

1) представление юридическим липом заявления об исключении его из указанного реестра;

2) невыполнение юридическим лицом одного или нескольких требований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи;

3) ликвидация или реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица;

4) представление юридическим лицом заведомо недостоверных сведений в заявлении о его включении в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и (или) в приложенных к такому заявлению документах.

14. Формирование электронных перевозочных документов, обмен такими документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия и передача таких документов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов посредством использования информационных систем электронных перевозочных документов, операторы которых не включены в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов, не допускаются.

15. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, обеспечивает доступность реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов для ознакомления с ним неопределенному кругу лиц посредством размещения указанного реестра на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. Перечень видов информации, представляемой в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, условия, порядок, сроки и форматы представления такой информации определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1, 3 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин