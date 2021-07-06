Сменят пластинку: GM одним из последних откажется от CD-плеера в машинах

Американский концерн General Motors одним из последних решил отказаться от установки в автомобили проигрывателей CD-аудиодисков.

Такое оборудование до сих пор остается у четырех продуктов GM - это вэны Chevrolet Express и GMC Savana, а также среднетоннажные грузовики Chevrolet Silverado Medium Duty and Chevy Low Cab Forward. Последние экземпляры Express / Savana с CD-плеерами сойдут с конвейера в августе 2021 года, для грузовиков опция еще некоторое время будет предлагаться.

Начиная с сентября 2021 года Express / Savana намерены оснащать аудиокомплексом только с USB-входом и проигрывателем MP3-файлов.

Легковые автомобили и внедорожники GM перестал комплектовать CD-плеерами еще в 2019-2020 годах, однако большинство других крупных автоконцернов отказалось от этой позиции не позднее 2016-го. Современные медиасистемы синхронизируются со смартфонами и позволяют проигрывать находящиеся на смартфонах аудиофайлы.

Отказ от CD-плееров с одной стороны обусловлен желанием снизить себестоимость автомобилей, а с другой тем, что это оборудование уже и не пользуется спросом среди покупателей.

По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), продажи музыкальных компакт-дисков в США по итогам 2020 года упали на 97% относительно 2000 года, это самый низкий уровень с 1986 года.

Первым автомобилем в мире со встроенным с завода CD-плеером был Lincoln Town Car образца 1987 года.