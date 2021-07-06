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06.07.2021 23:09
Рубрика: Власть

Справку на оружие будут выдавать только государственные медучреждения

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием проводится только организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения. Это - главная новация изменений в Закон "Об оружии" и статьи 79 и 91.1 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которые публикуются в "Российской газете".

Если раньше весь комплект медицинских документов, утверждающих, что у вас нет в крови наркотиков, алкоголя и вы психически здоровы, можно было приобрести в частной специализированной организации, то теперь за такими документами следует обращаться в государственную клинику. Причем только по месту жительства.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Еще одна новация - такие справки становятся исключительно электронными, подписанными с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией. Предъявлять их лично в подразделение лицензионно-разрешительной работы уже не нужно. Они размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Требуемая информация об оформленных медицинских заключениях передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия. То есть в Росгвардию.

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