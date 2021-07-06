Справку на оружие будут выдавать только государственные медучреждения

Если раньше весь комплект медицинских документов, утверждающих, что у вас нет в крови наркотиков, алкоголя и вы психически здоровы, можно было приобрести в частной специализированной организации, то теперь за такими документами следует обращаться в государственную клинику. Причем только по месту жительства.

Еще одна новация - такие справки становятся исключительно электронными, подписанными с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией. Предъявлять их лично в подразделение лицензионно-разрешительной работы уже не нужно. Они размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Требуемая информация об оформленных медицинских заключениях передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия. То есть в Росгвардию.