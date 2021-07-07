Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2003, N 2, ст. 167; N 50, ст. 4856; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 770; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 10; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1555; N 30, ст. 4228; 2015, N 1, ст. 76; N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4356; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4160; 2017, N 14, ст. 1996; N 50, ст. 7562; 2018, N 11, ст. 1574; N 30, ст. 4554; N 53, ст. 8443; 2019, N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4439) следующие изменения:

1) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием проводится медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - медицинские организации) в отношении граждан Российской Федерации, впервые приобретающих оружие на основании лицензии, граждан, награжденных оружием, граждан, являющихся владельцами оружия (за исключением граждан Российской Федерации, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции), по месту их жительства (пребывания).

Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием включает в себя в том числе психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется за счет средств граждан.

Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, форма и порядок оформления медицинских заключений по его результатам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

По результатам проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в случае отсутствия у гражданина заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, и отсутствия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов медицинской организацией оформляются медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Указанные медицинские заключения формируются в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (далее - реестр), и информация об оформленных медицинских заключениях передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия. Медицинская организация обязана проинформировать гражданина о результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, а также выдать гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования.

Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления.

В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему медицинской помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи медицинским работником и медицинской организацией, размещается в реестре и передается в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия.

Гражданин, получивший уведомление о выявлении у него заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, обязан незамедлительно сдать выданные ему лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование, а также передать принадлежащие ему оружие и патроны на хранение в федеральный орган, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства (пребывания) и в течение двух месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием либо добровольно отказаться от указанных лицензии и разрешения и в течение одного года принять меры по отчуждению принадлежащих ему оружия и патронов к нему в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

По результатам проведения внеочередного медицинского освидетельствования в случае отсутствия у владельца оружия заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинской организацией оформляются новые медицинские заключения в порядке, установленном частью седьмой настоящей статьи.

При поступлении сообщения, указанного в части девятой настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган незамедлительно изымает у гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование, оружие и патроны к нему до проведения внеочередного медицинского освидетельствования гражданина, но не более чем на два месяца.

В случае поступления информации об оформлении медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по результатам внеочередного медицинского освидетельствования федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган возвращает гражданину добровольно сданные или изъятые у него лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование, а также оружие и патроны к нему.

В случае отсутствия по истечении двух месяцев со дня получения сообщения, указанного в части девятой настоящей статьи, информации об оформлении медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по результатам внеочередного медицинского освидетельствования федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган аннулирует добровольно сданные или изъятые у гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование и уведомляет гражданина о необходимости отчуждения добровольно сданного или изъятого у него оружия и патронов к нему в течение одного года со дня получения им этого уведомления, а также о средней оценочной стоимости услуг по хранению и принудительному отчуждению оружия и патронов к нему в случае отказа этого гражданина от совершения указанных действий.

Информационное взаимодействие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, включая обмен сведениями о владельцах оружия, об оформленных медицинских заключениях, о наличии оснований для проведения внеочередного медицинского освидетельствования, осуществляется посредством единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и государственной информационной системы, оператором которой является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

2) в статье 13:

а) в части четырнадцатой второе предложение изложить в следующей редакции: "Продление срока действия разрешения, а также выдача разрешения взамен аннулированного либо взамен разрешения, срок действия которого истек, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.";

б) в части пятнадцатой первое предложение изложить в следующей редакции: "Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства заявление, составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и другие предусмотренные настоящим Федеральным законом документы.", второе предложение исключить;

в) в части двадцатой:

абзац первый после слов "на приобретение" дополнить словами ", экспонирование или коллекционирование";

в пункте 2 слова "не представившим" заменить словами "не имеющим";

пункт 9 признать утратившим силу;

г) часть двадцать первую признать утратившей силу;

д) часть двадцать вторую изложить в следующей редакции:

"Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, не реже одного раза в пять лет представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или классного чина юстиции.";

3) в части пятой статьи 19 слова "не имеющие медицинских противопоказаний к владению оружием" заменить словами "не имеющие заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием";

4) в части второй статьи 201 второе предложение исключить;

5) часть первую статьи 25 изложить в следующей редакции:

"Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством Российской Федерации. Сведения о владельцах оружия, об оружии и патронах, контроль за оборотом которых в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия.";

6) в статье 26:

а) наименование после слов "лицензии на приобретение" дополнить словами ", экспонирование или коллекционирование", после слов "хранение и ношение" дополнить словами "либо хранение и использование";

б) в части первой:

абзац первый после слов "Лицензия на приобретение" дополнить словами ", экспонирование или коллекционирование", после слов "хранение и ношение" дополнить словами "либо хранение и использование";

в пункте 3 цифры "2 - 10" заменить цифрами "3 - 10";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) нарушения установленных настоящим Федеральным законом сроков прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием или срока прохождения химико-токсикологического исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.";

7) пункт 1 части первой статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:

"наличия иных оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 31, ст. 4791; N 50, ст. 7563; 2018, N 53, ст. 8415; 2019, N 22, ст. 2675; 2020, N 29, ст. 4516; N 52, ст. 8584; 2021, N 18, ст. 3072) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 79 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) обеспечивать предоставление информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в пункте 1 части 3 статьи 911 слова "федеральных базах данных и федеральных регистрах" заменить словами "федеральных базах данных, федеральных регистрах и федеральных реестрах".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин