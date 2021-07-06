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06.07.2021 16:03
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 самых продаваемых моделей в России в первом полугодии

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

По итогам шести месяцев список самых продаваемых автомобилей в России возглавляет Lada Granta, у которой от "преследователей" такой отрыв, что им не скоро её удастся догнать: дилеры продали в январе-июне 71 208 экземпляров "бюджетника". Это на 21 286 машин больше, чем в первые полгода 2020-го.

Фото: Пресс-служба GM
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На втором месте, уже по традиции, расположилось семейство Lada Vesta с результатом 57 031 автомобиль (+14 416 экз. к аналогичному периоду прошлого года). У Kia Rio результат составил 44 750 машин (+ 8586 экз.).

На четвёртом и пятом местах - две модели Hyundai: кроссовер Creta и седан Solaris. Они разошлись тиражом 38 800 и 33 541 автомобиль соответственно (+ 9246 и 15 097 экз.).

Нельзя не порадоваться успехам Lada Niva: семейство внедорожников Niva Legend и Niva Travel выбрали 30 108 россиян (+10 669 экз.), и это намного больше, чем прирост у Volkswagen Polo, расположившегося на седьмой строчке с результатом 28 527 (+ 7186 экз.).

За Polo идёт соплатформенный Skoda Rapid: в первом полугодии продано 23 309 машин (+ 21 549 экз., что объясняется методикой подсчёта - учитывали только модернизированную версию).

Lada Largus - на девятом месте. Пассажирских универсалов было продано 21 053 единицы (+ 5526 экз.).

На последней строчке топ-10 самых продаваемых моделей оказался Toyota RAV4: японский кроссовер купили 19 103 россиянина (+ 3046 экз.).

#Lada #Toyota #Hyundai #Kia