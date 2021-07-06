Торговец автомобилями получил пять лет тюрьмы за скручивание пробега

Федеральный суд Бруклина (США) приговорил торговца автомобилями по имени Шмуэль Гали к пяти годам тюрьмы за скручивание пробега. Кроме того, торговец должен возместить материальный ущерб обманутым покупателям - ни много ни мало 3 936 000 долларов!

Столь суровый приговор объясняется несколькими факторами. Во-первых, организованная преступность - Шмуэлю помогал его брат Хаим, а это уже получается банда. Во-вторых, масштаб происходящего - с 2006 по 2011 год братья продали 690 автомобилей с пробегом, скрученным в среднем на сто тысяч километров.

Кроме того, торговцы работали от имени несуществующей компании. Действовали они следующим образом: покупали по дешевке машины с большим пробегом у национальной лизинговой компании, изменяли показания одометров, потом продавали на аукционах как "почти новые".

Еще одна причина, по которой господин Гали получил столь серьезный срок, это обеспокоенность американских властей проблемой скручивания пробега.

Подсчитано, что в США покупатели переплачивают около миллиарда долларов, считая, что покупают автомобиль с меньшим пробегом, чем на самом деле. Так что, за проблему взялись серьезно: в министерстве транспорта США создан специальный отдел по мошенничеству с одометрами, действует горячая линия, куда может позвонить обманутый покупатель.