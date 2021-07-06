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Умер режиссер "Супермена" и "Смертельного оружия" Ричард Доннер

Новости
    06.07.2021, 11:04
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 92-м году жизни скончался американский режиссёр и продюсер Ричард Доннер. Об этом стало известно в понедельник вечером, сообщает Variety.

Печальную новость подтвердила продюсерская компания Доннера The Donners' Company, не уточнив причины смерти.

Доннер снял десятки картин и телесериалов, наибольшую славу из которых ему принёс "Супермен" 1978 года с Кристофером Ривом. Также в фильмографии Доннера такие картины, как "Омен" (1976), "Балбесы" (1985), "Мэверик" (1994), "Теория заговора" (1997), а также сериалы "Сумеречная зона", "Лэсси", "Напряги извилины", "Перри Мэйсон", "Агенты А.Н.К.Л.", "Байки из склепа" и другие.

Особенный успех имела квадролоигя Доннера "Смертельное оружие" (1987-1998), причём Ричард намеревался снять пятую часть. К сожалению, эти планы так и остались нереализованными.

В качестве исполнительного продюсера Доннер участвовал, в частности, в создании фильмов "Люди Икс" (2000), "Люди Икс. Начало. Росомаха".

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