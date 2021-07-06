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06.07.2021 20:56
Рубрика: Легковые авто

В ЛДПР предложили пересмотреть налог на дорогие авто

Текст: Татьяна Замахина
В ЛДПР сообщили о внесении законопроекта, в котором предложено обложить налогом на роскошь автомобили стоимостью не дешевле 4 млн рублей.
Фото: Пресс-служба Lexus Фото: Пресс-служба Lexus
Фото: Пресс-служба Lexus

По действующим нормам, владельцы машин за 3-5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Для машин за 5-10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10-15 млн рублей и возрастом 10-20 лет - в тройном.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Во фракции считают целесообразным повысить нижнюю планку стоимости автомобилей, исходя из которой повышается транспортный налог, с действующих 3 млн до 4 млн рублей, сообщил Агентству городских новостей "Москва" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

"Мы посмотрели инфляцию. Сегодня практически можно в два раза эту сумму поднять", - объяснил депутат. Он добавил, что сейчас под повышенный налог нередко попадают самые обычные автомобили, которые сложно отнести к люксовым.