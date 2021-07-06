В МЧС рассказали о разрушениях из-за непогоды в Краснодарском крае

Около 300 домов, более 500 приусадебных участков подтоплены из-за непогоды в Краснодарском крае, в пяти муниципальных районах введен режим ЧС. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека. Такие цифры привели в МЧС России.

Региональный главк МЧС сейчас переведен в режим ЧС. В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Для возможного реагирования в готовность приведены силы и средства Южного федерального округа, подразделения центрального подчинения - Ногинский спасательный центр, центр "Лидер", а также авиация МЧС России.