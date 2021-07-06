В Мексике выставили на продажу дом наркобарона "Коротышки"

В Мексике выставлен на продажу за символическую сумму особняк наркобарона Хоакина "Коротышки" Гусмана. За него просят 14 миллионов рублей. В этом доме в Кулиакане находятся две спальни, гостиная, гараж и секретный туннель, ведущий из джакузи в другой дом.

В 2014 году дом был захвачен полицейскими, ворвавшимися в него, чтобы арестовать Гусмана, но он сбежал через подземный туннель. Полицейские нашли в здании пластиковые бананы с начинкой из кокаина и пластиковые огурцы с марихуаной. Дом изначально выставлялся на продажу более традиционным способом, но был снят из-за незаинтересованности покупателей. Именно возле этого дома более 700 боевиков картеля вынудили отступить мексиканских национальных гвардейцев, которые пытались арестовать сына Гусмана в 2019 году.

По данным на 2020 год, Кулиакан занимает 21-е место в списке самых опасных городов мира. Сам Гусман отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме. Он был экстрадирован в США в январе 2017 года. Недавно за соучастие в торговле наркотиков и отмывании денег была арестована жена Гусмана, бывшая модель Эмма Коронель Айспуро, которой также грозит пожизненное заключение в США.

В аукционе также участвуют 22 других роскошных дома, в том числе особняк в Мехико бывшего главы картеля Хуареса, который конкурировал с Синалоа. В доме площадью более трех тысяч квадратных метров есть крытый бассейн, девять комнат, спа, сауны и бальный зал. Этот дом был выставлен на рынке недвижимости примерно за три миллиона долларов, но покупатель на него так и не объявился. Доходы от продаж пойдут на закупку вакцин, стипендии и оздоровительные программы, уточнили власти Мексики.