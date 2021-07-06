В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ

Французский производитель алкогольных напитков Moet Hennessy сейчас изучает новое российское законодательство в области виноделия. Об этом рассказала глава пресс-службы компании Анн Катрин Грималь.

Она отметила, что поставки в Россию временно приостанавливаются для анализа ситуации. Когда поставки могут возобновиться, неизвестно.

"В данный момент добавить к этому что-либо еще трудно", - сказала Грималь в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что производитель Moet Hennessy предупредил российских партнеров о приостановке поставок шампанского из-за нового закона, согласно которому маркировка шампанских вин должна быть изменена на "игристое вино".

Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы". Также документ регулирует другие особенность производства и оборота винодельческой продукции.