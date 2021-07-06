В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс"

Три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" впервые зарегистрированы в Турции. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс"​​​. Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы", - заявил Коджа, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что госпитализация заболевшим не понадобилась.

Штамм "дельта плюс" впервые был обнаружен в Индии. Его особенность - очень быстрое распространение. По данным ВОЗ, заразиться "дельта плюс" можно даже просто проходя мимо больного человека на улице без маски. Еще одно неприятное предположение, которое еще предстоит проверить, - штамм может преодолевать защиту, создаваемую антителами.