Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19

Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса. Правительство слишком полагается на программу по вакцинации. Для борьбы с пандемией необходимы и другие меры, заявил в эфире телеканала ITV доктор Хилари Джонс.

По его мнению, прививка помогла существенно снизить тяжелые и смертельные случаи заболевания. "Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее", - цитирует РИА Новости Джонса

Британия столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19 в день. Это приведет к тому, что SARS-Cov-2 будет стремительно мутировать. "У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", - полагает специалист.

В Великобритании полностью привили 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% совершеннолетних жителей. В этой связи премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном раунде послаблений COVID-ограничений в Англии. С 19 июля в регионе отменят основные меры, введенные из-за пандемии. Однако окончательное решение власти будут принимать 12 июля.