Вирусолог: Через 2-3 года COVID-19 адаптируется и станет вирусом гриппа

Порядка двух-трех лет потребуется коронавирусной инфекции для адаптации, чтобы сравниться по степени заражения с вирусом гриппа. Такое мнение выразил вирусолог Евгений Тимаков.

"Каждая волна коронавируса запоминается нашим организмом и обучает наш иммунитет, - пояснил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". - Клеточная память каждый раз шлифуется. В дальнейшем это позволит организму стойко отражать атаку любой мутации заболевания".

Ранее сообщалось, что с первого июля в России началась углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом пациентов. В рамках этой программы граждане могут пройти ряд специфических обследований, направленных на выявление неблагоприятных последствий коронавируса.

Диспансеризация расчитана на два этапа. На первом - выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором этапе проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза.