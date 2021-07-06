Врач назвала эффективный способ похудеть без спорта и диет

Достаточный сон является одним из важных факторов для похудения. Об этом заявила диетолог Татьяна Разумовская, назвавшая эффективные способы избавления от лишнего веса для тех, кто не выдерживает строгих диет или занятий спортом.

- Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота, - приводит слова доктора РИА Новости.

По словам Разумовской, для желающим избавиться от лишних килограммов необходимо съедать в день 20-40 граммов клетчатки. Пищевые волокна приводят в норму уровень холестерина и сахара, а также положительно влияют на кишечник и избавляют от ощущения голода.

- Включайте в свой рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи, - отметила эксперт.

Не менее важным является наличие в рационе и достаточное количество белка - от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Это могут быть молочные продукты, мясо, морепродукты, яйца, а также источники растительного белка: орехи, бобовые, соя.

- Переваривание белка - долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на белки или углеводы, - заключила врач.

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