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Рубрика: В мире

Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Число американцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, к концу недели достигнет 160 миллионов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией и темпам прививочной кампании.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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По его словам, власти распределили 300 миллионов доз вакцины за 150 дней. Более 182 миллионов американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. "К концу этой недели мы достигнем отметки в 160 миллионов полностью вакцинированных граждан", - подчеркнул Байден, напомнив, что к моменту его вступления в должность президента вакцинировано было всего три миллиона человек.

При этом Байден отметил, что миллионы американцев все еще не сделали прививки, а распространение штамма "Дельта" вызывает большую обеспокоенность. Хозяин Белого дома заявил, что именно на дельта-штамм приходится "половина всех новых случаев во многих частях страны". Этот вариант вируса легче передается и потенциально более опасен, добавил он, призвав граждан страны вакцинироваться.

Ранее Энтони Фаучи, главный инфекциониста США, спрогнозировал, что в Америке скоро будет наблюдаться резкое увеличение числа случаев высокоинфекционного дельта-варианта COVID-19 в районах с низким уровнем вакцинации. Фаучи сообщил NBC, что из почти 10 тысяч граждан США, которые умерли от коронавируса в июне, около 99,2 процента не были вакцинированы. "Нет идеальной вакцины. Но большинство смертей и госпитализаций можно было избежать и предотвратить", - заключил Фаучи.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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