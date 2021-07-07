Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев

Число американцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, к концу недели достигнет 160 миллионов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией и темпам прививочной кампании.

По его словам, власти распределили 300 миллионов доз вакцины за 150 дней. Более 182 миллионов американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. "К концу этой недели мы достигнем отметки в 160 миллионов полностью вакцинированных граждан", - подчеркнул Байден, напомнив, что к моменту его вступления в должность президента вакцинировано было всего три миллиона человек.

При этом Байден отметил, что миллионы американцев все еще не сделали прививки, а распространение штамма "Дельта" вызывает большую обеспокоенность. Хозяин Белого дома заявил, что именно на дельта-штамм приходится "половина всех новых случаев во многих частях страны". Этот вариант вируса легче передается и потенциально более опасен, добавил он, призвав граждан страны вакцинироваться.

Ранее Энтони Фаучи, главный инфекциониста США, спрогнозировал, что в Америке скоро будет наблюдаться резкое увеличение числа случаев высокоинфекционного дельта-варианта COVID-19 в районах с низким уровнем вакцинации. Фаучи сообщил NBC, что из почти 10 тысяч граждан США, которые умерли от коронавируса в июне, около 99,2 процента не были вакцинированы. "Нет идеальной вакцины. Но большинство смертей и госпитализаций можно было избежать и предотвратить", - заключил Фаучи.