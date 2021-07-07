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07.07.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Банкам запретили заранее проставлять "галочки" в договоре за заемщиков

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Банкам теперь запрещается заранее проставлять в заявлении на кредит отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Закон об этом публикует "Российская газета".
Чаще всего банки проставляют за заемщиков согласие на покупку полиса страхования жизни и здоровья. Фото: iStock Чаще всего банки проставляют за заемщиков согласие на покупку полиса страхования жизни и здоровья. Фото: iStock
Чаще всего банки проставляют за заемщиков согласие на покупку полиса страхования жизни и здоровья. Фото: iStock

Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку. Этот закон, как и одновременно подписанный закон о "сквозном периоде" охлаждения, направлен против навязывания к кредиту платных опций.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Чаще всего банки продолжают навязывать заемщикам страхование жизни и здоровья, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. При этом в большинстве банков есть довольно объемный перечень изъятий - то есть случаев, когда заемщик всерьез заболевает или даже умирает, но страховая компания не должна ничего выплачивать, потому что самые распространенные заболевания изъяты из условий договора. Показательно, что если сравнить общий объем средств, которые получают страховые компании за этот продукт, с объемом страховых выплат, то разница составит, по оценкам потребительских организаций, почти десять к одному.

Сама по себе страховка к кредиту - очень важный инструмент защиты заемщика от возможных проблем, важно выбирать ее самостоятельно и очень тщательно, подчеркивает Горелик.

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