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8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 328-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)""

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549; 2019, N 52, ст. 7801) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин