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07.07.2021 04:24
Рубрика: В мире

Bloomberg: Состояние Безоса достигло рекордных 211 млрд долларов

Фото: AFP/Mark RALSTON Фото: AFP/Mark RALSTON
Фото: AFP/Mark RALSTON

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - 211 миллиардов долларов. Такие данные представило агентство Bloomberg.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на 8,44 миллиарда долларов, до 211 миллирадов. Агентство подчеркивает, что данная цифра является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в рейтинг, пишет ТАСС.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе. Тогда состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 210 миллиардов долларов.

Напомним, в понедельник стало известно что Безос покинул пост гендиректора Amazon. Его место займет Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services. После отставки 57-летний Безос останется председателем правления компании и продолжит владеть долей в более чем 10% акций.

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