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07.07.2021 02:10
Рубрика: В мире

Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии

Фото: AP Photo/Matthias Schrader) Фото: AP Photo/Matthias Schrader)
Фото: AP Photo/Matthias Schrader)

В Швейцарии коронавирус выявили у 218 человек, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Это данные за пять минувших месяцев, подчеркнули в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Фото: REUTERS
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Заболели также 205 человек, получивших первую дозу вакцины. Во всех случаях с момента введения препарата до первых симптомов прошло две недели. РИА Новости напоминает, что в Швейцарии сейчас используют только две вакцины - Moderna и Pfizer. Всего в стране привили более трех миллионов человек (3 272 008).

Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса в Швейцарии скончались более 60 человек, в основном пожилые люди - старше 80 лет. У большинства из них были серьезные хронические заболевания.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения изучает поступившую из Израиля информацию о случаях миокардита после вакцинации препаратом Pfizer. "Мы осуществляем мониторинг и собираем данные", - сказала Марианджела Симао, помощник генерального директора ВОЗ.

В мире Европа Швейцария Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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