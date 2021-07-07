Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии

В Швейцарии коронавирус выявили у 218 человек, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Это данные за пять минувших месяцев, подчеркнули в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Заболели также 205 человек, получивших первую дозу вакцины. Во всех случаях с момента введения препарата до первых симптомов прошло две недели. РИА Новости напоминает, что в Швейцарии сейчас используют только две вакцины - Moderna и Pfizer. Всего в стране привили более трех миллионов человек (3 272 008).

Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса в Швейцарии скончались более 60 человек, в основном пожилые люди - старше 80 лет. У большинства из них были серьезные хронические заболевания.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения изучает поступившую из Израиля информацию о случаях миокардита после вакцинации препаратом Pfizer. "Мы осуществляем мониторинг и собираем данные", - сказала Марианджела Симао, помощник генерального директора ВОЗ.